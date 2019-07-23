Выборы в ВР проходили в конкурентной и мирной среде – наблюдатели ENEMO

В миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами заявляют о привлечении госслужащих к агитации, давлении на избирателей и большом количестве возбужденных дел о покупке голосов.

Парламентские выборы в Украине проходили в конкурентной и в целом мирной среде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) Златко Вуйович.

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Он отметил: "Выборы проходили в конкурентной и в целом мирной среде, несмотря на жесткие сроки проведения выборов и недостатки в нынешнем законодательстве".

По его словам, наблюдатели выявили ряд нарушений, в частности сообщили о "привлечении госслужащих к проведению агитации, давлении на избирателей и большом количестве возбужденных дел о покупке голосов, особенно это касалось кандидатов в одномандатных округах".

Член миссии ENEMO, медиа-аналитик Ана Ненезич заявила, что "СМИ играли ключевую роль во время этих выборов", и добавила, что, "учитывая сконцентрированную собственность СМИ в руках нескольких лиц и их сильное влияние на редакционную политику, равное и непредвзятое освещение предвыборного процесса не было достаточно обеспечено".

По ее словам, этот вопрос остается одним из главных препятствий для сбалансированного и непредвзятого освещения избирательной кампании.

Как сказал политический аналитик Пьер Петье, ЕNEMO отмечает, что сжатые сроки кампании "повлияли на участников выборов, и это было достаточно сложной преградой на пути избирательного процесса".

По его словам, кандидаты и партии имели меньше времени для проведения агитации.

"Во время процесса регистрации кандидатов было выявлено несколько проблем, в частности требования к проживанию на территории Украины на протяжении последних 5 лет, проблемы с регистрацией и отменой регистрации кандидатов и позднее включение партий в избирательный бюллетень. Это привело к многочисленным судебным делам и дополнительному давлению на Центральную избирательную комиссию", - подчеркнул Петье.

По его словам, ENEMO отмечает "профессионализм Центральной избирательной комиссии и своевременное управление избирательным процессом, учитывая проблемы, возникшие в сфере закупок и регистрации кандидатов".

Также в миссии ENEMO отметили, что ЦИК действовала прозрачно, но "наблюдатели могли участвовать в подготовительных заседаниях ЦИК только по предварительному запросу".