ЦИК обработала более 95% протоколов: какие партии проходят в Раду и изменились ли лидеры

Партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,05%, ВО «Батькивщина» - 8,19%, «Европейскую солидарность» - 8,14%, «Голос» - 5,86%.

По данным обработки 95,05% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные размещены на табло в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.

Так, за партию «Слуга народа» проголосовали 43,13% избирателей (5 млн 945 тыс. 053 голоса), партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,06% (1 млн 800 тыс. 688 голосов), ВО «Батькивщина» - 8,18% (1 млн 127 тыс. 480 голосов), «Европейскую солидарность» - 8,12% (1 млн 119 тыс. 426 голосов), «Голос» - 5,84% (805 тыс. 035 голосов).

За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.

Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-полла, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.