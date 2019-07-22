"Конкурентные и хорошо организованные": в ОБСЕ дали оценку выборам в Верховную Раду

Процесс голосования признан прозрачным, а подсчет голосов - в равной степени прозрачным.

Специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Илкка Канерва от имени наблюдателей международных организаций заявляет о конкурентных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Канерва на пресс-конференции в Киеве, представляя предварительную оценку относительно проведенных выборов в парламент в Украине, по результату наблюдения Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО) и Европейского парламента.

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"На досрочных парламентских выборах в Украине 21 июля фундаментальные права и свободы в целом были соблюдены, и избирательная кампания была конкурентной, несмотря на злоупотребления в ряде мажоритарных округов", - заявил Канерва.

При этом, он добавил, что организация избирательного процесса была компетентной и эффективной, несмотря на ограниченное время в подготовке выборов.

Канерва подчеркнул, что день голосования прошел мирно, а открытие участков и сам процесс голосования оценены положительно в большей части избирательных участков, на которых происходило наблюдение, однако были зафиксированы процедурные недостатки при подсчете голосов и подведении итогов.

"Голосование было прозрачным и хорошо организованным с высоким уровнем соответствия установленных процедур", - подчеркнул он.

Также Канерва добавил, что "подсчет голосов был в равной степени прозрачным, однако базовые процедуры выверки данных часто не соблюдали".

При этом, международные наблюдатели отмечают, что "избирательная кампания характеризовалась широкомасштабными нарушениями и злоупотреблениями в части политического финансирования путем сложного сочетания политических и бизнес-интересов".

Кроме того, они заявили, что "политические партии до дня выборов заменяли значительное количество членов избирательных комиссий на местном уровне, подрывая стабильность и эффективность работы избирательных комиссий".

Международные наблюдатели отметили, что около 35,6 млн человек имели право принять участие в выборах. Они одобрили, что упрощенная процедура временного изменения места голосования для внутренне перемещенных лиц была распространена на избирателей по всей стране. Однако наблюдатели выразили огорчение из-за недостатка информации и информационного обеспечения избирателей, в связи с чем мало кто воспользовался этой возможностью.

Также отмечены недостатки в сфере обеспечения свободы СМИ, недавно созданное общественное вещание остается недофинансированным, а безопасность журналистов дает серьезный повод для беспокойства.

Наблюдатели заявили, что женщины были недостаточно представлены и составляли лишь 23% от всех зарегистрированных кандидатов.

Международные наблюдатели выразили серьезное беспокойство за распространенную практику покупки голосов, в результате чего было открыто 125 уголовных производств.

Кроме того, они заявили, что действующая законодательная база по финансированию избирательных кампаний не обеспечивает должной прозрачности и подотчетности, несмотря на большое количество изменений в законодательстве.