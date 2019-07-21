В Черниговской член УИК выдала на участке избирателю 3,5 тыс. грн, полиция открыла производство

Во время досудебного расследования будет установлено, с какой целью раздавались эти средства.

В Черниговской области член одной из участковых избирательных комиссий в избирательном округе № 208 в холле участка выдала гражданину деньги, что зафиксировали очевидцы.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в области.

Согласно информации, факт передачи средств на видео заснял неравнодушный гражданин и обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Борзнянского отделения полиции ГУ НП в Черниговской области.

Правоохранители установили, что член УИК, которая является доверенным лицом кандидата в депутаты, в холле участка выдала односельчанину 3,5 тыс. грн. Видео приобщено к материалам производства. Во время досудебного расследования будет установлено, с какой целью раздавались эти средства.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто производство по ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя) - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.