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На Днепропетровщине в одном из участков уже проголосовали 100% избирателей

11:16, 21 июля 2019
Выборы 2019
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Участок находится в исправительном учреждении / фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте ОПОРЫ со ссылкой на наблюдателей сети.

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Отмечается, что УИК №120852 размещена в «Государственном учреждении «Покровский исправительный центр (№79)».

В список избирателей были включены 96 граждан.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на девять утра в Днепре не была открыта избирательный участок №121184. Члены комиссии случайно испортили более 2 тысяч бюллетеней. Сейчас комиссия проштамповывают последнюю тысячу бюллетеней.

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Теги: #парламентские выборы 2019погода в Днепре