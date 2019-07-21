На Днепропетровщине в одном из участков уже проголосовали 100% избирателей
11:16, 21 июля 2019Выборы 2019
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УИК расположена в исправительном центре, в список избирателей были включены 96 граждан.
Участок находится в исправительном учреждении / фото УНИАН
На Днепропетровщине по состоянию на 9:50 на избирательном участке №120852 проголосовали все 100% избирателей.
Об этом сообщается на сайте ОПОРЫ со ссылкой на наблюдателей сети.
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Отмечается, что УИК №120852 размещена в «Государственном учреждении «Покровский исправительный центр (№79)».
В список избирателей были включены 96 граждан.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на девять утра в Днепре не была открыта избирательный участок №121184. Члены комиссии случайно испортили более 2 тысяч бюллетеней. Сейчас комиссия проштамповывают последнюю тысячу бюллетеней.
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