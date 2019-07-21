В Днепре из-за испорченных бюллетеней утром не открылся избирательный участок (видео)

Члены комиссии перепутали и поставили штамп "Выбыл" в бюллетенях напротив кандидата Дениса Кирпенко вместо Артема Кравченко.

По состоянию на девять утра в Днепре не был открыт избирательный участок №121184. Члены комиссии случайно испортили более 2 тысяч бюллетеней. Сейчас комиссия проштамповывает последнюю тысячу бюллетеней.

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Как сообщают наблюдатели ГО «ОПОРА», 19 июля члены комиссии перепутали и поставили штамп "Выбыл" в бюллетенях напротив кандидата Дениса Кирпенко вместо Артема Кравченко. ЦИК пообещала до утра 21 июля передать на участок новые бюллетени для этого участка.

Денис Кирпенко так прокомментировал событие наблюдателям «ОПОРЫ»: "Испортили 2144 бюллетеня. Вижу в этом возможную провокацию, поскольку, учился в этой школе (№79), где расположен участок, и имею там хорошую узнаваемость".

Ранее в МВД сообщили, что по состоянию на 9 часов утра 21 июля в Украине не открылись восемь избирательных участков.