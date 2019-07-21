На Донетчине зафиксировали первую попытку фальсификации выборов (видео)

Когда к участку прибыла полиция, члены комиссии залили подписанные протоколы чернилами для того, чтобы скрыть следы преступления.

На одном из участков Бахмута Донецкой области члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования на выборах в Верховную Раду.

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Об этом рассказал на своей странице в Facebook спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

«Задолго до начала голосования на одном из участковых избирательных комиссий Донетчины народное волеизъявление фактически уже завершилось, так и не начавшись. В школе города Бахмут, где расположена 624 УИК, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования. Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата-«победителя» или «правильное» название партии», - написал он.

По его данным, когда на место прибыла следственно-оперативная группа Бахмутского отделения полиции, члены комиссии залили подписанные протоколы чернилами с целью скрыть следы преступления.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 пола 158 Уголовного кодекса Украины - «...фальсификация избирательных документов.., итогов голосования». Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет заключения.

Как сообщал УНИАН, все органы системы МВД перешли на усиленный режим работы в связи с проведением 21 июля выборов в Верховную Раду.

Также в связи с выборами в Украине впервые на дежурство заступили группы сводных отрядов авиационной поддержки МВД.