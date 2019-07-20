Впервые на выборах в Украине будет патрулировать авиация (фото, видео)

На круглосуточное дежурство в регионах заступили экипажи самолетов Ан-72 и Ан-26, вертолетов Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев полиции и Нацгвардии.

В Украине в связи с досрочными парламентскими выборами впервые на дежурство заступили группы сводных отрядов авиационной поддержки МВД.

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Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, в состав Единой системы авиационной безопасности МВД вошли сотрудники различных ведомств.

Отряды будут обеспечивать оперативное реагирование на любые нарушения избирательного процесса в разных регионах страны.

Инструктаж личного состава сегодня провели первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, председатель Нацполиции Сергей Князев и командующий Нацгвардии Николай Балан.

По словам Ярового, министром внутренних дел Арсеном Аваковым было принято решение для обеспечения правопорядка во время выборов привлечь спецподразделения авиаподдержки парка МВД. Поэтому созданы мощные резервы из числа сотрудников Нацполиции, Нацгвардии, спасателей и пограничников.

Яровой отметил, что сводные отряды уже неоднократно успешно выполняли задачи разной сложности, в разных ситуациях и в разной обстановке.

«Привлечение к дежурству сводных отрядов авиаподдержки позволит оперативно реагировать на все нарушения во время избирательного процесса. Это мощные резервы реагирования на все вызовы, которые могут возникнуть в ходе выборов. Они рассчитаны для уменьшения времени перемещения личного состава к месту происшествия. Поэтому наша реакция на все нарушения, попытки дестабилизации ситуации, провокации будет мгновенной», - подчеркнул Яровой.

В свою очередь министр внутренних дел Аваков заявил, что на круглосуточное дежурство в регионах Украины заступили экипажи самолетов Ан-72 и Ан-26, вертолетов Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев Нацполиции и Нацгвардии.

«Сегодня по моему приказу авиация МВД передислоцировала резервные спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии в отдаленные уголки Украины, чтобы мы могли оперативно реагировать на любые вызовы в день выборов. На любые попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, все органы системы МВД перешли на усиленный режим работы в связи с проведением 21 июля выборов в Верховную Раду.

К работе в день голосования будут привлечены 132,5 тыс. работников органов системы МВД. В охране общественного порядка будут задействованы более 73 тыс. полицейских и более 5,2 тыс. нацгвардейцев; в усиленном режиме будут работать около 40 тыс. работников ГСЧС, более 8 тыс. пограничников, более 1,2 тыс. сотрудников Государственной миграционной службы. Также в день выборов будут задействованы около 5 тыс. курсантов учебных заведений системы МВД.