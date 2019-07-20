В "день тишины" полиция получила более 570 заявлений и сообщений о нарушениях

Больше всего сообщений поступило в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. Следственными подразделениями открыто 11 уголовных производств.

В «день тишины» перед внеочередными парламентскими выборами по состоянию на 18.00 полиция получила 577 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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Больше всего сообщений поступило в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. В основном сообщения касаются ведения агитации - 396 фактов и подкупа избирателей - 16 фактов.

Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 11 фактам.

Как сообщал УНИАН, все органы системы МВД перешли на усиленный режим работы в связи с проведением 21 июля выборов в Верховную Раду.

Также в связи с выборами в Украине впервые на дежурство заступили группы сводных отрядов авиационной поддержки МВД.