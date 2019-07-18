Появился свежий рейтинг партий перед выборами: поддержка "Слуги народа" достигает 50%, партия Вакарчука проходит в Раду

Лидером электоральных симпатий среди политических сил партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

В Верховную Раду на внеочередных выборах 21 июля могут пройти пять партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

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«Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями», - сказано в пресс-релизе по результатам опроса.

Также пока преодолевают проходной барьер партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» (10,5%), «Европейская солидарность» (7,7%), «Батькивщина» (6,9%) и партия «Голос» (5,9%).

Партию «Сила и честь» готовы поддержать 3,8%, «Оппозиционный блок» - 3,1%.

Рейтинг других политических сил составляет менее 3%.

Социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос в течение 13-17 июля среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2,5 тыс. респондентов. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,0%.

Ранее результатыопроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко, свидетельствовали, что партия Вакарчука "Голос" не проходит в Раду.