В Раду проходят четыре партии, "Голос" Вакарчука не попадает в парламент - новый опрос

Среди этих партий - «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина».

В Верховную Раду на внеочередных выборах 21 июля могут пройти четыре партии.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы результаты опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко, были обнародованы на брифинге в Киеве.

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Согласно результатам опроса, за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 42,5% респондентов среди тех, кто определился со своим выбором и готов голосовать. На втором месте с большим отрывом партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 15,1%. 8,1% опрошенных готовы отдать свой голос за партию «Европейская солидарность», 7,6% - за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина», 4,8% - за партию «Голос», 4,8% - за партию «Гражданская позиция», 4,6% - за партию «Сила и честь», 2,3% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 2,3% - за партию «Оппозиционный блок», 2% - за партию «Свобода», остальные политические силы набирают менее 2%.

В частности, партию «Украинская стратегия Гройсмана» готовы поддержать 1,5% среди тех, кто определился и будет голосовать.

Опрос проведен с 3 до 10 июля 2019 года. Опрошены 3019 респондентов. Погрешность не превышает 1,8%.