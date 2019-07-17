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Лидер "ВВ" Олег Скрипка агитировал в Энергодаре за кандидата от "Оппоблока" (видео)

16:39, 17 июля 2019
Выборы 2019
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Скрипка исполнял свои хиты и новые композиции / фото УНИАН

В Энергодаре Запорожской области лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка выступил на агитационном концерте в поддержку кандидата в депутаты Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Виталия Коробова.

Соответствующее видео опубликовал Орион EnTV Энергодар.

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Бесплатный концерт состоялся на центральной площади Энергодара. Скрипка исполнял свои хиты и новые композиции.

Стоит отметить, что Виталий Коробов является кандидатом в мэры Днепрорудного, его конкурент - кандидат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Владимир Бандуров.

Как сообщал УНИАН, ранее Скрипка раскритиковал людей, которые не владеют украинским языком и заговорил о гетто для них.

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Теги: #Скрипка#парламентские выборы 2019#мэр Энергодара#Воплі Відоплясова