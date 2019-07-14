Кандидат от "Слуги народа" заявил об угрозе убийством - задержаны два человека (видео)

Алексея Жмеренецкого "попросили" отказаться от баллотирования кандидатом в депутаты по избирательному одномандатному округу №190.

Кандидат от партии "Слуга народа" по 190-му избирательному округу (Хмельницкая область) Алексей Жмеренецкий заявил, что ему угрожали убийством, если он не снимет свою кандидатуру.

Об это на своей странице написал Алексей Жмеренецкий, передают «Новини. Хмельницький».

"Сегодня, 13 июля 2019 года, у моего избирательного штаба в городе Шепетовка ко мне подошли два человека и угрожали мне убийством, если я не сниму свою кандидатуру с избирательной кампании. Я четко понимаю, что таким образом на меня оказывается давление моими оппонентами".

Согласно тексту заявления в полицию, инцидент произошел 13 июля 2019 в 16:10 по адресу: Хмельницкая область, город Шепетовка, улица Островского, 6 (возле дома быта).

К Алексею подошли двое неизвестных мужчин, которые представились "представителями криминального мира" и высказали угрозу физической расправой в случае, если он не откажется баллотироваться кандидатом в депутаты по избирательному одномандатному округу №190. На просьбу объяснить, кого именно представляют эти лица, они ответили, что "верхушку криминального мира".

"Этих людей я видел впервые, они достаточно серьезно и убедительно высказались с угрозой, поэтому я считаю, что существуют реальные основания для опасения за безопасность моей жизни и здоровья", - сказал кандидат.

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Согласно информации пресс-службы Жмеренецкого, полиция уже задержала двух мужчин, которых подозревают в угрозах кандидату в депутаты.

Как сообщал УНИАН, кандидат в народные депутаты Украины в избирательном округе №192 (Хмельницкая область) Назарий Чепко заявил о нападении на себя, а также обвинил в нем своего конкурента, нардепа нынешнего созыва Александра Герегу.