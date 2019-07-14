Целились ножом в сердце: на Хмельнитчине кандидат в депутаты заявил о нападении на себя (фото, видео)

Пострадавший считает, что к нападению причастен его конкурент на избирательном округе.

Кандидат в народные депутаты Украины в избирательном округе №192 (Хмельницкая область) Назарий Чепко заявил о нападении на себя, а также обвинил в нем своего конкурента, нардепа нынешнего созыва Александра Герегу.

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Как сообщает «ОПОРА», информация о нападении на кандидата в депутаты, выдвиженца ВО «Свобода» Назария Чепко появилась в ночь с 12 на 13 июля на его странице в Facebook.

«Сегодня ночью экс-регионал Герега пытался меня убить за опубликованную мной правду о нем. Сейчас, основная рана еще немного болит, буду ложиться спать. Детали завтра», – написал Чепко.

Нападение произошло 13 июля, около часа ночи, во дворе кандидата. В комментарии «ОПОРЕ» Чепко отметил, что неизвестный без всяких слов целился ему ножом в сердце, но удар удалось отразить, поэтому обошлось без серьезных последствий.

Лица нападавшего кандидат не видел. Нападение он связывает с распространением газет и листовок об Александре Гереге: «Мы выдали и газету, и открытку. После чего нам передавали, что судить будут... Вчера мы раздали листовку, в которой опубликовали расследование программы «Схемы», после чего к моему побратиму, который занимается агитацией в Ярмолинцах, подошел неизвестный человек в возрасте 25-30 лет и спросил, не он ли поддерживает там Чепко Назара. На утвердительный ответ незнакомец сказал: «Ну, смотри, чтобы тебе не загнали теперь в глаз нож»... И произошло это после листовок, которые дали очень хороший эффект», – сказал кандидат.

Поскольку Чепко не видел лица нападавшего, и свидетелей нападения нет, то он решил, что смысла писать заявление в полицию нет. Правоохранители взяли у кандидата объяснения, от прохождения судебно-медицинской экспертизы он также отказался.

В свою очередь, в штабе кандидата Александра Гереги «ОПОРЕ» предоставили видео, в котором представитель кандидата Валерий Парамей назвал безосновательными обвинения в нападении.

«Необоснованные обвинения в отношении политических оппонентов – самый распространенный способ грязной агитации. Поэтому воспринимаем заявление кандидата в народные депутаты Назария Чепко о нападении на него как попытку дискредитировать своего политического конкурента на избирательном округе... Его упреки необоснованные, не подтвержденные никакими фактами или доказательствами. Хотим напомнить, что согласно законодательству за действия, наносящие ущерб чести, достоинству и деловой репутации, предусмотрена гражданско-правовая ответственность», – говорится в комментарии.

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