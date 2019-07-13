Уже почти 200 тысяч человек изменили место голосования на парламентских выборах

Временно сменить место голосования можно до 15 июля включительно.

Место голосования для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля, сменили уже более 198,7 тыс. украинцев.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей.

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Так, по состоянию на 13 июля процедурой временного изменения места голосования воспользовались 198 тыс. 747 украинцев, из которых 1 тыс. 872 человека - из оккупированного Россией Крыма, 31 тыс. 261 - из Донецкой области и 15 тыс. 565 - из Луганской.

Кроме того, активно меняют место голосования жители Киева (15 тыс. 247 человек), а также Днепропетровской (14 тыс. 132), Харьковской (12 тыс. 284), Львовской (11 тыс. 232), Одесской (9 тыс. 655), Запорожской (7 тыс. 392) и Киевской (7 тыс. 603) областей.

Большинство украинцев воспользовались соответствующей процедурой, сменив место голосования на Донецкую область - 25 тыс. 356 человек, а также на Киев и Киевскую область - 21 тыс. 863 и 13 тыс. 456 человек соответственно.

Как сообщал УНИАН, 29 мая ЦИК отменила положение о представлении документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса. Теперь, чтобы воспользоваться этой процедурой, необходимо прийти в отдел ведения Госреестра избирателей, который территориально находится по месту пребывания лица в день выборов или месту нахождения выбранного избирательного участка, или по избирательному адресу лица, имея при себе только паспорт и заполнить соответствующее заявление.

Временно сменить место голосования для участия в парламентских выборах украинцы могут до 15 июля включительно.

Бюллетень для голосования за кандидата в одномандатном округе лицам, сменившим место голосовании, не будут выдаваться, поэтому в день выборов такие лица получат только один бюллетень - для голосования за политические партии.