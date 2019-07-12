ЦИК отменила регистрацию двух кандидатов в нардепы от "Оппоблока" и "Слуги народа"

Решение в отношении кандидата от "Оппоблока" принято на основании его заявления об отказе баллотироваться на выборах, в отношении кандидата от партии "Слуга народа" - на основании проведенной проверки соответствия требованиям Конституции Украины и избирательного закона.

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию двух кандидатов в депутаты, которые баллотировались на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Читайте такжеСтало известно, когда обнародуют окончательные данные Национального экзит-пола на парламентских выборах

"Рассмотрев заявление кандидата в народные депутаты Украины Баранского, выдвинутого политической партией "Оппозиционный блок" в ОИО № 133, об отказе баллотироваться кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля, комиссия отменила регистрацию указанного кандидата", - говорится в сообщении.

Также Центризбирком отменил регистрацию кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого.

"В ЦИК поступила жалоба кандидата в народные депутаты Украины в ОИО № 169 Петриченко, в которой субъект обращения просил установить нарушение кандидатом в народные депутаты Украины в этом же округе Куницким требований избирательного закона и отменить его регистрацию в связи с прекращением гражданства Украины Куницкого и выявлением в отношении него обстоятельств, которые лишают человека, выдвинутую кандидатом в народные депутаты Украины, права быть избранным народным депутатом Украины в соответствии со статьей 9 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", - сообщили в ЦИК и добавили, что комиссия вправе провести проверку лиц, баллотирующихся кандидатами в народные депутаты на соответствие требованиям Конституции Украины и избирательного закона.

В связи с этим ЦИК отметила, что по информации о пересечении государственной границы Украины, предоставленной Государственной пограничной службой Украины письмом от 26 июня 2019 года, в течение последних пяти лет перед днем внеочередных выборов народных депутатов Украины - 21 июля - Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 года по 5 декабря 2015 года).

В ЦИК отметили, что доводы Куницкого о его длительном отсутствии в 2015 году на территории Украины в связи с пребыванием в служебных командировках, касающихся выполнения редакционных заданий ИП "1+1 ПРОДАКШН" и его общественной деятельности как члена Общественной организации "Всеукраинское студенческое братство "Элита нации", Комиссией не принимаются во внимание, поскольку по содержанию законодательства Украины служебной командировкой считается поездка работника по распоряжению руководителя органа государственной власти, предприятия, учреждения и организации на определенный срок в другой населенный пункт для выполнения служебного поручения вне места его постоянной работы (при наличии документов, подтверждающих связь служебной командировки с основной деятельностью предприятия).

"Доказательств в подтверждение трудовых отношений Куницким не предоставлено. Таким образом, Куницким не соблюдены требования Конституции Украины и закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - считают в ЦИК.