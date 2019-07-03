В штабе партии «Слуга Народа» призывают информировать о кандидатах-клонах в одномандатных округах через сайт ZeOpark

По словам руководителя избирательного штаба партии «Слуга Народа» Александра Корниенко, количество политических аферистов, которые маскируются под слуг народа, увеличивается ежедневно.

Волонтеры Зе!Команды создали сайт ZeOpark, на котором собирают фото фейковых кандидатов в народные депутаты, которые используют бренд и символику партии «Слуга Народа», не имея к ней никакого отношения.

Каждый, кто заметил в своем округе недобросовестную агитацию со стороны кандидатов, которых не выдвигала партия «Слуга Народа», но которые копируют ее фирменный стиль в рекламе, может сфотографировать такую агитацию и добавить фотографию на сайт ZeOpark по ссылке https://zeopark.com/, чтобы о политической «фауне» кандидатов-лжецов узнала вся Украина.

«ZeOpark – территория кандидатов в депутаты, у которых не хватило денег на собственного дизайнера. Обитателей парка руками не трогать и не кормить – уже наелись до вашего прихода», – указано на сайте.

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По словам руководителя избирательного штаба партии «Слуга Народа» Александра Корниенко, количество политических аферистов, которые маскируются под слуг народа, увеличивается ежедневно.

«Мы призываем конкурентов к честной борьбе и предупреждаем мошенников об уголовной ответственности за кражу бренда партии и за введение в заблуждение наших избирателей. Подчеркиваю, субъектом выдвижения наших кандидатов является политическая партия «Слуга Народа». Самовыдвиженцы, которые маскируются под слуг народа, – это мошенники», – заявил Александр Корниенко.

Фамилии настоящих кандидатов от партии «Слуга Народа» можно проверить на официальном сайте политической силы https://sluganarodu.ua или на персональных сайтах кандидатов-мажоритарщиков.

Напомним, суд обязал ЦИК исключить из избирательных бюллетеней сведения о партийности кандидатов-клонов, которые указали местом своей работы юридические лица, в названии которых использованы обозначения «Слуга Народа» или «ЗЕ!». Сейчас незаконное использование бренда и стилистики партии «Слуга Народа» обнаружено более чем в трети округов по всей Украине.