Экс-регионал Клюев добился через суд разрешения идти на выборы в Раду

Ранее ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты.

Суд разрешил бывшему народному депутату от Партии регионов и экс-главе Администрации президента Виктора Януковича Андрею Клюеву баллотироваться на парламентских выборах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Клюева Юрий Сухов.

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«Кому-то понравится, а кому-то нет, но адвокатское объединение «Сухов, Кочан энд барристерс» отстояло в Кассационном административном суде при Верховном суде гарантированное Конституцией и законами Украины гражданину Украины Клюеву Андрею Петровичу право на участие в избирательном процессе», - написал Сухов.

По словам Сухова, решение Верховного суда является окончательным.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты. «Отказано в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Клюева А.П., выдвинутого Либеральной партией Украины в ОИО №46», - говорилось в сообщении ЦИК.

Ранее стало известно, что Клюев баллотируется в Верховную Раду на мажоритарном округе в Донецкой области.