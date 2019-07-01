Комитет Рады обратился к Парубию по вопросу отзыва приглашения делегации ПАСЕ на досрочные выборы

Также комитет рекомендовал МИД не соглашаться на назначение нового посла Совета Европы до момента проведения консультаций с новым генеральным секретарем СЕ.

Комитет Верховной Рады по иностранным делам обратился к председателю ВР Андрею Парубию по поводу отзыва приглашения на досрочные парламентские выборы делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Читайте такжеОсвобождение украинских моряков входило в условия возвращения России в ПАСЕ - посол

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение поддержали все присутствующие на заседании комитета.

Также комитет рекомендовал Министерству иностранных дел Украины не соглашаться на назначение нового посла Совета Европы в Украине до момента проведения консультаций с новым генеральным секретарем СЕ.

Кроме того, новому председателю Верховной Рады рекомендовано отказаться от участия в конференции председателей парламентов стран-членов Совета Европы в сентябре, до момента выполнения положений резолюций ПАСЕ Россией об освобождении украинских заложников и прекращения преследований крымских татар.

Также комитет ВР рекомендует провести консультации с другими странами по недопущению к руководству в Ассамблее тех депутатов Госдумы РФ, которые находятся под санкциями, а также о недопустимости принятия полномочий членов российской делегации, которые находятся под санкциями Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила её представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию «Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования». Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

26 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. «За» соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, «против» - 62, 15 «воздержались».

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации Российской Федерации в ассамблею.

Отдельно 26 июня Регламентный комитет ПАСЕ направил в Венецианскую комиссию на изучение вопроса: являются ли депутатами те, кто избраны в российский парламент с помощью голосов жителей Крыма.

Сегодня, 1 июля, Комитет ВР по иностранным делам поддержал решение о приостановке участия постоянной украинской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы до выполнения российской делегацией ряда условий относительно заложников и прекращения преследования крымских татар.