Комитет Рады поддержал решение приостановить участие украинской делегации в ПАСЕ

Также комитет поддержал предложение о том, что прекращение участия должно действовать до решения Венецианской комиссии, которое будет касаться полномочий российской делегации.

Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам поддержал решение о приостановлении участия постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы в работе Ассамблеи до выполнения российской делегацией ряда условий относительно заложников и прекращения преследования крымских татар.

Как передает корреспондент УНИАН, также комитет поддержал предложение о том, что прекращение участия должно действовать до решения Венецианской комиссии, которое будет касаться полномочий российской делегации.

Также комитет рекомендует следующему составу ВР возобновить работу делегации после выполнения Россией главных пунктов резолюций ПАСЕ. Речь идет о том, что должны быть выполнены ключевые положения семи резолюций ПАСЕ, касающиеся непосредственно российской вооруженной агрессии против Украины.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

26 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, "против" - 62, 15 "воздержались".

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации Российской Федерации в ассамблею.

Отдельно 26 июня Регламентный комитет ПАСЕ направил в Венецианскую комиссию на изучение вопроса: являются ли депутатами те, кто избраны в российский парламент с помощью голосов жителей Крыма.