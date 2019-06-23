Место голосования на выборах в Раду сменили более 14,8 тысяч украинцев

Временно изменить место голосования можно до 15 июля включительно.

Место голосования для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля, изменили уже более 14,8 тыс. украинцев.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей.

Так, по состоянию на 23 июня процедурой временного изменения места голосования воспользовались 14 тыс. 833 украинцев, из которых 268 человек - из оккупированного Россией Крыма, 4 тыс. 371 - из Донецкой области и 2 тыс. 439 - из Луганской.

Большинство украинцев изменили место голосования на Киев и Киевскую область - 2 тыс. 848 и 1 тыс. 432 человек соответственно.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Центральная избирательная комиссия своим постановлением отменила необходимость представления документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса. Теперь, чтобы воспользоваться этой процедурой, необходимо прийти в отдел ведения Государственного реестра избирателей, имея при себе только паспорт и заполнить соответствующее заявление.

Временно изменить место голосования для участия в парламентских выборах украинцы могут до 15 июля включительно.

Бюллетень для голосования за мажоритарного кандидата лицам, изменившим место голосования, не выдается, в день выборов такое лицо получит только один бюллетень - для голосования за политические партии.