ЦИК зарегистрировала более 2,5 тысячи кандидатов в народные депутаты

Среди кандидатов в одномандатных округах зарегистрировано 1155 человек, которые баллотируются в порядке самовыдвижения и 225, выдвинутых политическими партиями.

По состоянию на 22 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 1380 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах и 1313 кандидатов, включенных в избирательные списки 10 политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Читайте такжеДепутат - слуга народа: партия Зеленского обнародовала список мажоритарщиков

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Среди кандидатов в одномандатных округах зарегистрировано 1155 человек, которые баллотируются в порядке самовыдвижения и 225, выдвинутых политическими партиями.

«Комиссия отказала в регистрации кандидатов в нардепы, включенных в избирательный список Коммунистической партии Украины, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины», — сообщили в ЦИК.