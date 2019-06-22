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ЦИК зарегистрировала более 2,5 тысячи кандидатов в народные депутаты

22:58, 22 июня 2019
Выборы 2019
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Также отказано в регистрации 17 кандидатов в народные депутаты / УНІАН

По состоянию на 22 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 1380 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах и 1313 кандидатов, включенных в избирательные списки 10 политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Среди кандидатов в одномандатных округах зарегистрировано 1155 человек, которые баллотируются в порядке самовыдвижения и 225, выдвинутых политическими партиями.

«Комиссия отказала в регистрации кандидатов в нардепы, включенных в избирательный список Коммунистической партии Украины, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины», — сообщили в ЦИК.

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Теги: #выборы#ЦИК