Телеведущий Александр Скичко идет на выборы от «Слуги народа»

Экс-ведущий "Евровидения" будет баллотироваться по мажоритарному округу.

Телеведущий Александр Скичко будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду от партии «Слуга народа» в мажоритарном округе.

Об этом сам Скичко сообщил в своем Instagram.

По словам телеведущего, он будет идти на выборы от своей родной Черкасской области в округе №197.

«Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые 5 лет, ездить по разбитым дорогам. И особенно мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну», - пояснил свое намерение Скичко.

Как сообщал УНИАН, ранее партия «Слуга народа» подала в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации 199 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля.