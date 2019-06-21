Партия «Слуга народа» подала в ЦИК документы для регистрации 199 кандидатов-мажоритарщиков

Пока на официальном сайте партии информация, касающаяся кандидатов в одномандатных округах не обнародована.

Партия «Слуга народа» подала в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации 199 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы в Facebook.

«Поздно вечером мы подали документы 199 кандидатов в одномандатных округах. Наши юристы - герои. Следите за новостями, будет интересно», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ "Голосе" ответили "Слуге народа" насчет возможного "объединения" в новой Раде

Пока на официальном сайте партии информация, касающаяся кандидатов в одномандатных округах не обнародована.

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители «Народного фронта» внесли в Конституционный суд представление, которым просили признать неконституционным этот указ.

11 июня Большая палата Конституционного суда начала слушания по делу по представлению депутатов.

20 июня суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Верховной Рады. «За» признание указа конституционным о роспуске парламента проголосовали 11 судей Конституционного суда, против - пять судей.