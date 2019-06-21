Волонтеров приглашают к участию в наблюдательной миссии во время парламентских выборов

Подать документы необходимо не позднее 10 июля.

Всемирный Конгресс Украинцев приглашает волонтеров к участию в работе Международной миссии ВКУ по наблюдению за выборами в Украине во время парламентских выборов 21 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВКУ.

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«Миссия ВКУ осуществлять мониторинг внеочередных выборов народных депутатов Украины и давать оценку соблюдения национального законодательства Украины и её обязательств перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и Советом Европы, а также что касается других международных стандартов относительно демократических выборов», - говорится в сообщении.

Председателем Международной миссии ВКУ по наблюдению за выборами 2019 года в Украине является прежний президент ВКУ Евгений Чолий.

«Искренне приглашаю как можно больше волонтеров присоединиться к Миссии ВКУ и сделать значительный вклад в укрепление демократии в Украине», - заявил Чолий.

ВКУ принимает аппликации на краткосрочное наблюдение от волонтеров (кроме граждан Украины и Российской Федерации), которые во время парламентских выборов, назначенных на 21 июля, могут приехать в Украину для наблюдения за избирательным процессом; временно или постоянно проживают в Украине и готовы наблюдать за избирательным процессом или могут наблюдать за избирательным процессом в одном из дипломатических представительств Украины за рубежом.

Для того чтобы стать краткосрочным наблюдателем от ВКУ во время парламентских выборов в Украине необходимо подать документы не позднее 10 июля.