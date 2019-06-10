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Партия "Батькивщина" обнародовала первую пятерку списка на выборы в Раду

11:19, 10 июня 2019
Выборы 2019
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"Батькивщина" обнародовала первую пятерку списка кандидатов в депутаты Верховной Рады / photo by Alexander Prokopenko

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Как передает корреспондент УНИАН, в первую пятерку вошли председатель фракции «Батькивщина», председатель партии Юлия Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Тарута, который является народным депутатом и нынешнего созыва, а избирался он в округе 58 Донецкой области.

Также в первой пятерке бывший председатель службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, еще депутаты нынешнего созыва - Сергей Соболев (в нынешний созыв он избирался по списку «Батькивщины» под четвертым номером) и Елена Кондратюк - народный депутат, которая в нынешнее созыв была избрана в списке «Батькивщины» под номером 18.

Как сообщал УНИАН, Тимошенко призвала партии Зеленского и Вакарчука объедениться с "Батькивщиной" на выборах.

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Теги: #Тимошенко#партия Батькивщина