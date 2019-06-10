Тимошенко призвала партии Зеленского и Вакарчука объедениться с "Батькивщиной" на выборах

По мнению Тимошенко, "настоящие демократические силы, которые могут прийти в парламент - это "Батькивщина", "Слуга народа" и партия "Голос".

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает к объединению партии "Слуга народа" и "Голос" для выдвижения единых кандидатов в мажоритарных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на 14-м съезде партии, который сегодня проходит в Киеве и на котором должен быть утвержден список "Батькивщины" на внеочередных выборах в Верховную Раду.

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По мнению Тимошенко, "настоящие демократические силы, которые могут прийти в парламент, это "Батькивщина", "Слуга народа", партия "Голос" Вакарчука должны объединиться, и на тех округах, где идут мастодонты того коррумпированного режима, который действовал 5 лет и сейчас пал, чтобы они не прошли".

Как подчеркнула Тимошенко, нужно сделать все для того, чтобы в политику не только пришли новые лица, но и была изменена система. По ее словам, необходимо сделать все, чтобы "не допустить реванша тех сил, которые действовали не в интересах Украины".

На съезде присутствуют народные депутаты - члены фракции "Батькивщина", бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко, народный депутат Евгений Рыбчинский, который ранее входил в группу "Воля народа", а недавно вышел из ее состава.