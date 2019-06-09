Зеленский пообещал презентацию целой сотни списка партии «Слуга народа»

Президент рассказал, что кандидаты попали в список через онлайн-отбор.

Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии «Слуга народа» заявил, что сегодня будет представлена первая сотня списка политической силы.

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Как сообщает ТСН, президент объяснил логику формирования списка.

«В него вошли не наши эксперты по экономике, финансам, безопасности, обороны, судебной системы, медицины, образования, децентрализации, народовластия, инфрастуктуры, правоохранительных органов. Это лицо нашей команды из регионов. В нашей партии будут представлены люди со всех уголков страны. Это люди, которые попали в список через онлайн-отбор. Они доказывают, что в Украине можно чего-то добиться без связей, без денег и влиятельных родственников", - сказал Зеленский.

По его словам, кто-то из людей попадет в список, а кто будет баллотироваться по мажоритарным округам. "Они не идут в парламент ради неприкосновенности, мы ее отменим. Они не идут отбывать номер, потому что за кнопкодавство мы будем лишать мандата. Они не идут ради обогащения, так как за это мы будем сажать", - подчеркнул президент.

Как передает корреспондент УНИАН, открыл съезд лидер партии Дмитрий Разумков.

Также на съезде присутствовали глава Администрации президента Андрей Богдан, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук и другие.