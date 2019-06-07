В ЦИК заверяют, что успеют напечатать бюллетени к 21 июля

ЦИК уже объявила тендеры на закупку печати плакатов партий, бланков протоколов окружных избирательных комиссий о результатах подсчета голосов, актов и других документов, необходимых для обеспечения деятельности избирательных комиссий, и оснований отменять их нет.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что без проблем могут быть напечатаны только избирательные бюллетени, а относительно другой печатной продукции могут возникнуть проблемы.

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Об этом в комментарии УНИАН и ОО «ОПОРА» сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, отвечая на вопрос, будет ли теперь в связи с приказом Министерства экономического развития и торговли вся продукция напечатана в установленные законодательством сроки.

"Я подчеркиваю, что есть еще целый ряд продукции печатной, которая должна использоваться в соответствии с законом о выборах народных депутатов ... В частности, это плакаты партий - субъектов избирательного процесса, по которым объявлены торги, и они нигде не отменены, так как оснований их отменять нет. И они состоятся, и все успеем сделать в случае, если не наступят обстоятельства, предусмотренные законом о публичных закупках, которые сделают невозможным проведение тендера", - отметил он.

Согласно законодательству, тендер состоится, если будет больше, чем один участник, если будут надлежащим образом оформлены документы участников и не будет жалоб в Антимонопольный комитет.

По его словам, кроме плакатов, это бланки протоколов окружных избирательных комиссий о результатах подсчета голосов, акты и другие документы, необходимые для обеспечения деятельности избирательных комиссий.

"Поэтому я бы не говорил, что вовремя будет напечатано все. Только бюллетени будут напечатаны без проблем", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в ЦИК неоднократно заявляли, что сроки публичных закупок не учитывают быстротечности избирательного процесса и не соответствуют установленным законодательством срокам организации выборов, в частности, внеочередных выборов народных депутатов.

22 мая президент внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон «О публичных закупках» об осуществлении закупок во время избирательного процесса (№ 10317) и определил его как неотложный. В этот же день парламент провалил голосование о включении в повестку дня президентского законопроекта, за его включение проголосовали 127 народных депутатов из 253 зарегистрированных в сессионном зале.

29 мая состоялся рабочее совещание, по результатам которого Минэкономики издало приказ «О внесении изменений в Порядок определения предмета закупки», который 6 июня был опубликован в «Урядовом курьере».

Этим приказом Минэкономики разрешило ЦИК временно разбивать крупные закупки на малые и заключать прямые договора без объявления тендера.

7 июня в Минэкономики заявили, что ЦИК не нужно проводить открытые торги на закупку бюллетеней, ведь закон о публичных закупках не распространяется на изготовление бланков документов, имеющих специальные элементы защиты, а также бланков документов строгой отчетности (в данном случае - избирательные бюллетени).

"Не может быть никаких сомнений в том, что ЦИК печатает именно бланки документов, а не сами документы. Поэтому у ЦИК нет необходимости проводить открытые торги на закупку услуги печати бюллетеней", - отметили в министерстве.