ЦИК просит парламент и правительство изменить порядок осуществления публичных закупок

В ЦИК еще раз подчеркнули, что Комиссия не может обеспечить подготовку и проведение внеочередных выборов в парламент согласно действующему законодательству Украины в сфере публичных закупок.

Центральная избирательная комиссия просит парламент и правительство изменить порядок осуществления публичных закупок.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление члены ЦИК приняли единогласно.

Согласно постановлению, "для надлежащего обеспечения организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов" ЦИК обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабинету Министров относительно безотлагательного принятия парламентом изменений в закон о публичных закупках, а также в Минэкономики с просьбой безотлагательно урегулировать вопрос осуществления публичных закупок.

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Так, согласно документу, в соответствии с порядком осуществления публичных закупок, сроки проведения открытых торгов по закупке бюллетеней, услуг их доставки в окружные избирательные комиссии и других услуг превышают разрешенные избирательным законодательством сроки.

"Решение принято в связи с тем, что из-за нехватки времени для проведения процедур закупок во время избирательного процесса внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года и возможных рисков отмены указанных процедур закупок, Комиссия лишена возможности обеспечить подготовку и проведение этих выборов согласно действующему законодательству Украины в сфере публичных закупок", - говорится в постановлении.