Минюст зарегистрировал смену главы партии "Слуга народа"

Главой партии "Слуга народа" зарегистрирован Дмитрий Разумков.

Министерство юстиции Украины 30 мая зарегистрировало смену главы партии "Слуга народа".

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Им стал Дмитрий Разумков вместо Ивана Баканова, назначенного на должность замглавы СБУ. Соответствующие данные опубликовал сервис Opendatabot.

"…Документы для государственной регистрации изменений в сведения о политической партии "Слуга народа" поступили в Министерство юстиции Украины и были рассмотрены в сроки, предусмотренные законодательством Украины", - написала в Facebook замминистра юстиции по вопросам государственной регистрации Ирина Садовская.

Ранее советник президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков стал главой партии "Слуга народа". Недавно прошел съезд политсилы, были проведены изменения в руководстве партии: Иван Баканов в связи с тем, что он ушел на государственную службу, не мог занимать дальше эту должность.