Разумков возглавил партию "Слуга народа"

Разумков заявил, что был избран главой на съезде партии.

Советник президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков стал главой партии "Слуга народа".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«Недавно прошел съезд партии "Слуга народа", были проведены изменения в руководстве партии: Иван Баканов в связи с тем, что он ушел на государственную службу, он не мог занимать дальше эту должность (главы партии – УНИАН), и партия доверила выполнять эти функции мне», - заявил он.

Он также заявил, что партия готовится к парламентским выборам.

Как сообщал УНИАН, Зеленский назначил руководителя партии "Слуга народа" Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.