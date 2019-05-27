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Разумков возглавил партию "Слуга народа"

11:27, 27 мая 2019
Политика
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Советник президента Разумков возглавил партию "Слуга народа" \ фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве. 

«Недавно прошел съезд партии "Слуга народа", были проведены изменения в руководстве партии: Иван Баканов в связи с тем, что он ушел на государственную службу, он не мог занимать дальше эту должность (главы партии – УНИАН), и партия доверила выполнять эти функции мне», - заявил он.

Он также заявил, что партия готовится к парламентским выборам. 

Как сообщал УНИАН, Зеленский назначил руководителя партии "Слуга народа" Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

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Теги: #партия#Слуга народа#Дмитрий Разумков