Голосовали за реформы: Филарет объяснил, почему украинцы избрали Зеленского

Филарет отметил, что украинцы сами должны включиться в процесс борьбы с коррупцией, так, как это сделала церковь, приняв решение «не допускать коррупционеров к святому причастию».

Избиратели, которые на выборах президента отдали свои голоса за кандидата Владимира Зеленского, голосовали прежде всего за реформы и борьбу с коррупцией.

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Об этом заявил патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет в интервью радио Свобода. Также патриарх отметил, что во время нынешних выборов Украина «всему миру продемонстрировала демократию».

«Всех удивило, что новоизбранный президент набрал более 70% голосов. Это убеждает, что нового президента избрали сознательно. Кого они выбирали? Они выбирали президента, который должен провести в Украине реформы. О реформах мы говорим уже десятки лет, а что подразумевается под реформами? Уничтожить коррупцию», – сказал почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет.

По его словам, сейчас трудно предположить, удастся ли новоизбранному президенту это сделать. В то же время Филарет отметил, что украинцы сами должны включиться в процесс борьбы с коррупцией, так, как это сделала церковь, приняв решение «не допускать коррупционеров к святому причастию».

«Удастся или не удастся я не могу сказать, потому что это целая система и нужно эту систему поменять. Будет ли у него такая команда, которая сможет изменить эту коррупционную систему? Если ему удастся, то ему будет большое уважение от украинского народа. Потому что Украина тогда продемонстрирует не только демократию, свободу и независимость, но и то, что она европейская страна. И мы молимся, что бы Господь послал ему силы сделать этот решительный шаг», – отметил Филарет.

Как сообщал УНИАН, патриарх Филарет поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента и выразил надежду, что он продолжит «государственнический, европейский и евроатлантический курс Украины».