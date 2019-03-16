"Церковь – это народ, а народ – это государство": Филарет ответил на упреки РПЦ о политизации украинской церкви

Киевский архиерей подчеркнул, что содействие не следует путать с вмешательством.

Украинское государство не вмешивается в церковные дела, а способствует им.

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Об этом заявил почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, сообщает Главком. "Государство способствует – это факт. Но государство способствует так, как это делал президент, со своих государственных позиций, защищая себя. Должен ли президент защищать государство? Все скажут, что он должен. А каким образом? А вот таким образом, каким он это делает. И власть на местах должна способствовать объединению украинского общества или нет? Она должна разделять общество?" - задал вопрос бывший предстоятель УПЦ-КП.

Владыка Филарет отверг обвинения со стороны Московского патриархата относительно политизации церковной жизни в Украине. "Церковь же не вмешивается в политику, а государство не вмешивается во внутреннюю жизнь церкви. Я знаю, когда она вмешивалась, знаю как действовала советская власть и как действует нынешняя власть. Это диаметрально противоположное отношение к церкви. Если в советские времена была полная зависимость церкви от государства, то сейчас мы имеем полную свободу. Но не надо забывать, что церковь – это народ, а народ – это государство. Поэтому церковь влияет на государство, но морально, а не вмешивается в ее внутренние дела", - пояснил он.

По мнению служителя церкви, естественная позиция любого государства заключается в содействии процессам, которые укрепляют и объединяют его, а не ослабляют и способствуют распрям и конфликтам. "Конечно, государство стоит на стороне той церкви, которая поддерживает его. Оно на стороне не только православной церкви, но и на стороне греко-католической церкви и римо-католической, и мусульман, и иудеев. Оно на стороне всех, кто поддерживает государство и против тех, кто действует против государства", - подытожил Филарет.