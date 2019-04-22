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В Совете Европы рассказали, чего ожидают от президентства Зеленского

09:52, 22 апреля 2019
Выборы 2019
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Ягланд поздравил Зеленского с победой на выборах \ Council of Europe

 Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд ожидает от президентства Владимира Зеленского продолжения сотрудничества с Украиной для проведения реформ.

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Об этом Ягланд заявил в микроблоге Twitter. «Теплые поздравления Владимиру Зеленскому с победой на президентских выборах. Украина является ценным членом Совета Европы. Мы рассчитываем на продолжение нашего сотрудничества в области реформ, в том числе относительно развития приличной и авторитетной судебной системы», - подчеркнул генсек Совета Европы.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов, победу на которых одержал кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.

Согласно подсчетам более 93 процентов электронных протоколов ЦИК обнародовала следующие данные: за Зеленского проголосовали 73,19% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 24,48%.

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Новость в сюжете: Второй тур выборов президента: Зеленский Vs Порошенко
Теги: #Ягланд#выборы президента Украины 2019