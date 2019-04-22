Трюдо с нетерпением ждет возможности поработать с Зеленским
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Соответствующее сообщение Трюдо оставил в своем Twitter.
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“Поздравления Владимиру Зеленскому с результатами украинских президентских выборов. Я с нетерпением жду совместной работы по укреплению связей между Канадой и Украиной, и создания новых возможностей для народов обоих стран”, - говорится в сообщении.
Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 80,78% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины.
За кандидата в президенты, бывшего шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,09%, или 11 036 150 избирателей. За его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,57%, или 3 709 935.