В ЦИК привезли первый протокол с мокрой печатью

Откуда приехали представители избирательной комиссии, пока не сообщается.

В Центральную избирательную комиссию поступил первый протокол с мокрой печатью.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на журналиста ТСН Елену Мацюцкую.

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Откуда приехали представители избирательной комиссии, пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, ЦИК обработала 89,41% электронных протоколов участковых избирательных комиссий по результатам голосования во втором туре выборов президента Украины.

За кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,19% (12 160 694) избирателей, за его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,48% (4 068 156).