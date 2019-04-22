В ЦИК привезли первый протокол с мокрой печатью
09:35, 22 апреля 2019Выборы 2019
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Откуда приехали представители избирательной комиссии, пока не сообщается.
В ЦИК привезли первый протокол / фото: УНИАН
В Центральную избирательную комиссию поступил первый протокол с мокрой печатью.
Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на журналиста ТСН Елену Мацюцкую.
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Откуда приехали представители избирательной комиссии, пока не сообщается.
Как сообщал УНИАН, ЦИК обработала 89,41% электронных протоколов участковых избирательных комиссий по результатам голосования во втором туре выборов президента Украины.
За кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,19% (12 160 694) избирателей, за его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,48% (4 068 156).
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