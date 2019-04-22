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В ЦИК привезли первый протокол с мокрой печатью

09:35, 22 апреля 2019
Выборы 2019
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В ЦИК привезли первый протокол /  фото: УНИАН

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на журналиста ТСН Елену Мацюцкую.

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Откуда приехали представители избирательной комиссии, пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, ЦИК обработала 89,41% электронных протоколов участковых избирательных комиссий по результатам голосования во втором туре выборов президента Украины.

За кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,19% (12 160 694) избирателей, за его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,48% (4 068 156).

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Теги: #выборы#ЦИК