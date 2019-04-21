Зеленский допустил назначение Порошенко на должность в правительстве

Владимир Зеленский заявил, что может рассмотреть вопрос о назначении Петра Порошенко на должность в правительстве.

Владимир Зеленский не исключил того, что может назначить Петра Порошенко на ту или иную должность в правительстве, "если того пожелает общество".

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в своем штабе, передает Громадське.

"Вы хотите, чтобы я его кем то назначил? Тогда я обращусь к обществу. Если общество мне скажет, что они хотят видеть Петра Порошенко на той или иной должности - может быть, я не знаю. Мне кажется, что это не сегодняшнее кадровое решение. Давайте попробуем новыми силами что-то сделать. Очень хочется", - сообщил Зеленский.

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"Я готов обратиться к Порошенко, когда мне понадобится помощь", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, по данным всеукраинского экзит-полла, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале "1+1", за Зеленского проголосовали 72,7%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 27,3%.

По результатам Национального экзит-полла 2019, по состоянию на 18.00 за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали - 73,2%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 25,3% избирателей.