Порошенко заявляет, что не уйдет из политики

Действующий глава государства, кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что воспринимает выбор украинцев.

Действующий глава государства, кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что уйдет из президентского офиса, но не уйдет из политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал в пресс-центре своего предвыборного штаба.

"В следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев. И я воспринимаю это решение", - сказал он.

Вместе с тем Порошенко подчеркнул, что останется в политике и "будет бороться за Украину".

"Я пойду из офиса, но хочу твердо подчеркнуть - я не ухожу из политики", - сказал он.

"Наша команда должна защитить те достижения, которые мы с вами сообща, с украинским народом завоевали в чрезвычайно сложных условиях за эти 5 лет", - подчеркнул президент.

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По словам Порошенко, необходимо защитить европейскую и евроатлантическую стратегии - "те принципы, те цели, те очевидные рубежи, на которые мы вышли за эти пять лет, и которые теперь, к сожалению, поставлены под угрозу". Он сказал, что речь идет о защите курса на членство в Европейском Союзе и НАТО. "Только в этих организациях может быть гарантирована безопасность Украины, в частности защита от России как страны-агрессора", - подчеркнул президент.

Порошенко подчеркнул, что его команда будет защищать безвиз, потому что "отдельные члены Конституционного суда очень быстро переориентировались на новую власть, и сейчас планируют признать неконституционным электронное декларирование, а именно это было условием безвиза".

Он отметил, что его команда будет защищать украинскую армию от любых попыток "уменьшить историческое значение ее подвига".

Также президент заверил, что его команда будет защищать Православную церковь Украины. "Мы не допустим реванша, потому что когда мы сняли ярмо русской церкви и России с ПЦУ, то это еще один прочный фундамент нашей государственности", - сказал он.

Кроме того, по словам Порошенко, его команда будет защищать стабильность финансово-банковской системы Украины.

По словам Порошенко, также его команда будет защищать "мощную мировую международную коалицию, которую мы бережно создавали эти 5 лет в поддержку Украины".

Он отметил, что, если не будут реализованы Минские договоренности, то его команда будет добиваться ужесточения санкций против России.

Как сообщал УНИАН, по данным всеукраинского экзит-полла, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале "1+1", за Зеленского проголосовали 72,7%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 27,3%.

По результатам Национального экзит-полла 2019, по состоянию на 18.00 за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали - 73,2%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 25,3% избирателей.