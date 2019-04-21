Выборы в Украине: ЦИК обновила данные по явке
21:42, 21 апреля 2019Выборы 2019
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По информации из 107 округов, общая явка по Украине и в заграничном округе составляет 61,89%.
Центризбирком начал получать данные о явке избирателей по состоянию на 20.00 / Фото УНИАН
Центральная избирательная комиссия обнародовала данные об активности избирателей из более половины территориальных округов.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные размещены на табло в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.
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По информации из 107 округов, общая явка избирателей по Украине и в заграничном округе составляет 61,89%.
Самая высокая явка зафиксирована во Львовской области - 68,52%, самая низкая в Закарпатской - 44,38%.
В Киеве - 66,21%.
Всего в Украине образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный округ.
Как сообщал УНИАН, по данным из всех 199 избирательных округов, по состоянию на 15.00 явка избирателей во втором туре голосования на выборах президента Украины составила 45,26%.
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