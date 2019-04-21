Выборы в Украине: ЦИК обновила данные по явке

По информации из 107 округов, общая явка по Украине и в заграничном округе составляет 61,89%.

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные об активности избирателей из более половины территориальных округов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные размещены на табло в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.

Читайте такжеЗеленский выступил с первой речью после экзит-пола (видео)

По информации из 107 округов, общая явка избирателей по Украине и в заграничном округе составляет 61,89%.

Самая высокая явка зафиксирована во Львовской области - 68,52%, самая низкая в Закарпатской - 44,38%.

В Киеве - 66,21%.

Всего в Украине образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный округ.

Как сообщал УНИАН, по данным из всех 199 избирательных округов, по состоянию на 15.00 явка избирателей во втором туре голосования на выборах президента Украины составила 45,26%.