Национальный экзит-пол подтвердил победу Зеленского во всех регионах Украины

Опрос проводится на 300 избирательных участках.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский во втором туре выборов победил действующего главу государства Петра Порошенко во всех регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют объявленные на пресс-конференции в Киеве результаты проекта "Национальный экзит-пол 2019" по состоянию на 18.00, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

В частности, на востоке Украины за Зеленского проголосовали 87,7%, за Порошенко - 11,2% избирателей; на западе за Зеленского - 57,0%, за Порошенко - 41,3%; в центре за Зеленского - 70,3%, за Порошенко - 28,0%; на юге за Зеленского - 85,4%, за Порошенко - 13,4%.

Обновленные данные Национального экзит-пола будут обнародованы в 22.00.

Национальный экзит-пол во время президентских выборов 2019 года осуществляется при финансовой поддержке международных доноров: Программы содействия общественной активности «Присоединяйся!», которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине, Представительства Европейского Союза в Украине, Международного фонда "Возрождение", Посольства Канады в Украине.

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Полевой этап исследования "Национальный экзит-пол" осуществляют КМИС и Центр Разумкова. Опрос не проводится в специальных участках в больницах, тюрьмах, воинских частях, на зарубежных участках. За исключением оккупированных территорий опрос осуществляется на всей территории, подконтрольной власти Украины. Опрос проводится на 300 избирательных участках (по 150 участков отдельно для КМИС и Центра Разумкова).

Выборка будет репрезентативной для Украины в целом и для четырех регионов - запад, центр, восток и юг.

Во втором туре на каждом участке работают по два-три человека. Всего задействовано около 750 интервьюеров, которые прошли специальное обучение. Опрошено 13 тыс. 686 человек.

Статистическая погрешность выборки с учетом дизайн-эффекта не превышает 1,3%. Погрешность выборки не превышает 3%.