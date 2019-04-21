Выборы президента Украины: голосование уже завершилось в 11 странах

Количество украинцев, внесенных в списки избирателей в заграничном округе по сравнению с первым туром выросло более чем на 14 тысяч человек.

По состоянию на 17.00 повторное голосование по выборам президента Украины завершилось на 11 заграничных участках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

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"На заграничном избирательном округе количество внесенных в списки избирателей составляет 449 тыс. 175 человек. И мы видим, что это количество увеличилось по сравнению с первым туром, когда в списках было 434 тыс. 930 человек, то есть на 14 тыс. 245 человек больше" - сказала Бернацкая.

По ее словам, по состоянию на 17.00 процесс голосования завершился на 11 избирательных участках: в Австралии, Южной Корее, Японии, Китае, Монголии, Малайзии, Сингапуре, Шанхае, Вьетнаме, Таиланде, Казахстане и Кыргызстане.

Как напомнила Бернацкая, последний избирательный участок закроется в 6.00 по киевскому времени 22 апреля в Сан-Франциско (США).

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине проходит второй тур президентских выборов. Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух кандидатов в президенты, которые набрали больше всего голосов в первом туре - кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и действующего главу государства Петра Порошенко.