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Выборы президента Украины: голосование уже завершилось в 11 странах

17:57, 21 апреля 2019
Выборы 2019
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Сегодня проходит голосование за президента Украины / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

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"На заграничном избирательном округе количество внесенных в списки избирателей составляет 449 тыс. 175 человек. И мы видим, что это количество увеличилось по сравнению с первым туром, когда в списках было 434 тыс. 930 человек, то есть на 14 тыс. 245 человек больше" - сказала Бернацкая.

По ее словам, по состоянию на 17.00 процесс голосования завершился на 11 избирательных участках: в Австралии, Южной Корее, Японии, Китае, Монголии, Малайзии, Сингапуре, Шанхае, Вьетнаме, Таиланде, Казахстане и Кыргызстане.

Как напомнила Бернацкая, последний избирательный участок закроется в 6.00 по киевскому времени 22 апреля в Сан-Франциско (США).

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине проходит второй тур президентских выборов. Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух кандидатов в президенты, которые набрали больше всего голосов в первом туре - кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и действующего главу государства Петра Порошенко.

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Теги: #Украина#выборы#Петр Порошенко#Владимир Зеленский