Кто бы не стал президентом Украины, он должен найти в себе силы обратиться к сторонникам оппонента - Яценюк

Арсений Яценюк напомнил, что президент в Украине отвечает за национальную безопасность, украинскую армию, баланс власти в стране и внешнюю политику.

Кто бы не стал президентом Украины, он должен найти в себе силы обратиться к поклонникам оппонента. Такое мнение высказал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время общения с журналистами после голосования во втором туре президентских выборов 21 апреля.

"Никто с курса Украины в Европейский Союз, в НАТО, к нашей национальной самоидентификации не сойдет. А те, которые пробовали это сделать, тех сегодня нет в Украине и не будет", - отметил Яценюк.

Он подчеркнул, что нынешние выборы - уже третьи демократические выборы в Украине после Революции Достоинства: "Это является ярким свидетельством того, что Украина - на самом деле демократическое государство. Люди могут прийти, сделать выбор, и их выбор будет честно посчитан".

"После избрания президента Украины, кто бы им не стал, у него будет большая степень ответственности за будущее страны. Вызовы никуда не делись. Те проблемы, которые есть в Украине, они были вчера и будут завтра. Только есть одно большое различие - со "вчера" надо сделать очень серьезные выводы. И следствием этих выводов должны быть быстрые качественные действия для успеха страны. Независимо от того, кто выиграет", - сказал Арсений Яценюк.

Новоизбранный президент, подчеркнул лидер "Народного фронта", должен найти в себе силы обратиться и к тем избирателям, которые проголосовали за его оппонента, и доказать, что должность главы украинского государства – это высокая ответственность, переживание за судьбу страны и конкретные действия для решения проблем каждого человека".

После президентских выборов, напомнил он, в октябре этого года состоятся очередные парламентские выборы: "И это будет еще один чрезвычайно важный шаг не только до становления демократии, но и к тому, которая будет парламентская коалиция, будет правительство Украины, и как новая парламентская коалиция, новое правительство и новый президент, кто бы им ни был, будут двигать страну вперед".

До проведения парламентских выборов важным будет сотрудничество новоизбранного президента с действующим правительством и парламентом: "После сегодняшнего праздника демократии завтра будет обыденность - тяжелая работа на благо украинского государства".

"Президент – это высшая должность в Украине, но правительство и парламент – отдельные от Президента. И воля народа Украины будет отражена как на президентских, так и парламентских выборах. Не Президент принимает законы. Но он должен продемонстрировать свою повестку дня. Как президент, правительство и парламент будут вместе работать и вести страну к успеху", - сказал он.

Президент, подчеркнул Арсений Яценюк, - это "человек, который ведет нацию вперед, демонстрирует политическую волю: "Это человек, который умеет убеждать и доказывать, что его убеждения, его шаги, его решения правильные для страны. И еще надо уметь это доказать".

"Время дебатов завершился. Мы теперь можем говорить только о национальных приоритетах. Я, к сожалению, не услышал конкретики о том, что делать следующие пять лет. И надеюсь, что после президентских выборов мы услышим очень четкие позиции новоизбранного Президента страны, кто бы им не был, какие конкретные шаги он будет делать в следующие 100 дней и 5 лет. Он должен достойно отработать - не на себя, а на украинское государство", - сказал Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос, какими должны быть главные цели президента, Арсений Яценюк подчеркнул, что они прописаны в Конституции: президент отвечает за национальную безопасность, украинскую армию, баланс власти в стране, внешнюю политику: "Президент отвечает вообще за будущее Украины. Это визионер. Это человек, который является олицетворением украинского государства внутри страны и на мировой арене".

"Президент должен реализовывать Конституцию. А в Конституции четко указано, что наш курс на Европейский Союз и НАТО", - подчеркнул он.

Лидер "Народного фронта" отметил, что президент должен, наконец, завершить судебную реформу.

"Ключевое, что должен сделать новоизбранный президент, - возвращение территорий Украины и освобождение Украины от российской военной агрессии. Это самое сложное задание для новоизбранного президента", - подчеркнул Яценюк.