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Как Украина выбирает президента: большой фоторепортаж УНИАН

15:02, 21 апреля 2019
Выборы 2019
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21 апреля Украина выбирает президента / Фото УНИАН

Голосование на избирательных участках в Украине стартовало в 8 утра по киевскому времени, а должно заврешиться - в 20:00.

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С самого утра на большинстве избирательных участков в Украине больших очередей не наблюдалось. Да и официальные данные от ЦИК по состоянию на 11:00 показали активность избирателей по Украине на уровне чуть более 18%. Возможно, частично это связано с празднованием сегодня Вербного воскресенья, ведь многие украинцы с утра сначала направились в церковь на утреннюю службу. Однако такая явка все равно несколько выше, чем в первом туре - тогда по состоянию на 11:00 проголосовали 16,23%.

© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН

В целом, несмотря на отдельные инциденты, атмосфера на избирательных участках Украины в первой половине дня была спокойная. Вместе с тем правоохранительные органы по состоянию на 12:00 зафиксировали 281 обращение в связи с нарушениями во время выборов по всей Украине. Указанные факты связаны в основном с незаконной агитацией - 57 обращений, фотографированием бюллетеней - 13, угрозой физической расправой и подкупом избирателей - по два, выносом бюллетеня - один.

Люди приходили на избирательные участки целыми семьями и с маленькими детьми, а также с домашними животными.

Украинцы ходили на выборы целыми семьями / Фото УНИАН
В целом атмосфера на выборах дружеская / Фото УНИАН
Украинцы брали на выборы даже домашних любимцев / Фото УНИАН

А вот такие трогательные кадры поступили с избирательного участка в Харьковском СИЗО.

Голосование в Харьковском СИЗО / Фото УНИАН

Также активно голосовали украинские военные в зоне боевых действий, где волеизъявление происходит, несмотря на обстрелы из минометов и нарушенное перемирие.

Оба кандидата в президенты Украины - шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко - проголосовали на выборах 21 апреля в первой половине дня в Киеве.

Первым проголосовал Зеленский - он пришел на участок вместе с женой около 11 утра.

Владимир Зеленский во время голосования / Фото УНИАН
Зеленский с женой / Фото УНИАН
Зеленский голосовал около 11 утра / Фото УНИАН

Впрочем, Зеленский попал и в курьезную ситуацию - кандидат не удержался и показал на камеру свой бюллетень, где было видно крестик напротив его фамилии. Как известно, законами Украины запрещается показывать на фото или видео, за кого вы проголосовали. За это Зеленскому уже выписали штраф.

Зеленский не удержался / Фото УНИАН

Порошенко проголосовал в окружении жены, детей и внуков в столичном Доме офицеров после торжественного богослужения в Михайловском соборе.

Порошенко также пришел голосовать вместе с семьей / Фото УНИАН
Петр Порошенко во время голосования / фото УНИАНПорошенко на избирательном участке / Фото УНИАН

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Теги: #выборы президента Украины 2019#Петр Порошенко#Владимир Зеленский