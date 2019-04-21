Как Украина выбирает президента: большой фоторепортаж УНИАН

Рассказываем в фото, как сегодня голосуют украинцы по всей Украине и в зоне боевых действий, а также как делали свой выбор сами кандидаты в президенты - Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

В Украине 21 апреля 2019 года проходит второй тур голосования на выборах президента.

Голосование на избирательных участках в Украине стартовало в 8 утра по киевскому времени, а должно заврешиться - в 20:00.

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С самого утра на большинстве избирательных участков в Украине больших очередей не наблюдалось. Да и официальные данные от ЦИК по состоянию на 11:00 показали активность избирателей по Украине на уровне чуть более 18%. Возможно, частично это связано с празднованием сегодня Вербного воскресенья, ведь многие украинцы с утра сначала направились в церковь на утреннюю службу. Однако такая явка все равно несколько выше, чем в первом туре - тогда по состоянию на 11:00 проголосовали 16,23%.

В целом, несмотря на отдельные инциденты, атмосфера на избирательных участках Украины в первой половине дня была спокойная. Вместе с тем правоохранительные органы по состоянию на 12:00 зафиксировали 281 обращение в связи с нарушениями во время выборов по всей Украине. Указанные факты связаны в основном с незаконной агитацией - 57 обращений, фотографированием бюллетеней - 13, угрозой физической расправой и подкупом избирателей - по два, выносом бюллетеня - один.

Люди приходили на избирательные участки целыми семьями и с маленькими детьми, а также с домашними животными.

А вот такие трогательные кадры поступили с избирательного участка в Харьковском СИЗО.

Также активно голосовали украинские военные в зоне боевых действий, где волеизъявление происходит, несмотря на обстрелы из минометов и нарушенное перемирие.

Оба кандидата в президенты Украины - шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко - проголосовали на выборах 21 апреля в первой половине дня в Киеве.

Первым проголосовал Зеленский - он пришел на участок вместе с женой около 11 утра.

Впрочем, Зеленский попал и в курьезную ситуацию - кандидат не удержался и показал на камеру свой бюллетень, где было видно крестик напротив его фамилии. Как известно, законами Украины запрещается показывать на фото или видео, за кого вы проголосовали. За это Зеленскому уже выписали штраф.

Порошенко проголосовал в окружении жены, детей и внуков в столичном Доме офицеров после торжественного богослужения в Михайловском соборе.