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Экзит-пол: когда обнародуют результаты выборов президента Украины

15:04, 21 апреля 2019
Выборы 2019
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Иллюстрация REUTERS

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Отметим, что первая информация экзит-пола - это данные по состоянию на 18:00.

Затем Национальный экзит-пол обнародует окончательные данные в 22:00, это будут цифры на момент закрытия избирательных участков - 20:00.

Национальный экзит-пол 2019 во время второго тура президентских выборов проведут фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова. 

Напомним, по результатам голосования в первом туре выборов лидером стал Зеленский, за которого проголосовали 30,24% избирателей. На втором месте - действующий президент Петр Порошенко с поддержкой 15,95% избирателей.

Поскольку никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов (более 50%), Центризбирком после объявления официальных результатов объявил о проведении повторного голосования.

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Теги: #Украина#выборы#ЦИК#результаты#данные экзитполов