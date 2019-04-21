Экзит-пол: когда обнародуют результаты выборов президента Украины

Социологи обнародуют окончательные данные Национального экзит-пола в 22:00.

Первые результаты Национального экзит-пола после второго тура выборов президента Украины объявят 21 апреля в 20:00.

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Отметим, что первая информация экзит-пола - это данные по состоянию на 18:00.

Затем Национальный экзит-пол обнародует окончательные данные в 22:00, это будут цифры на момент закрытия избирательных участков - 20:00.

Национальный экзит-пол 2019 во время второго тура президентских выборов проведут фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова.

Напомним, по результатам голосования в первом туре выборов лидером стал Зеленский, за которого проголосовали 30,24% избирателей. На втором месте - действующий президент Петр Порошенко с поддержкой 15,95% избирателей.

Поскольку никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов (более 50%), Центризбирком после объявления официальных результатов объявил о проведении повторного голосования.