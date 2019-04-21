ЦИК: общая активность избирателей по Украине составляет 18,04%

Наибольшая явка избирателей в настоящее время наблюдается в Запорожской, Луганской, Николаевской, Полтавской и Херсонской областях.

По данным 194 избирательных округов, активность избирателей по Украине составляет 18,04%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные размещены на сайте ЦИК.

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По состоянию на 11.00, данные прислали 194 территориальных избирательных округа, согласно им в целом по Украине активность избирателей составляет 18,04%.

В частности: Винницкая область (11 - 18 избирательные округа) - 17,06%,

Волынская область (19 - 23) - 13,99%,

Днепропетровская область (24 - 40) - 22,86%,

Донецкая область (41 - 61) - 20,89%,

Житомирская область (62 - 67) - 16,94%,

Закарпатская область (68 - 73) - 8,64%,

Запорожская область (74 - 82) - 24,62%,

Ивано-Франковская область (83 - 89) - 10,81%,

Киевская область (90 - 98) - 19,43%,

Кировоградская область (99 - 103) - 21,35%,

Луганская область (104 - 114) - 22,71%,

Львовская область (115 - 126) - 12,14%,

Николаевская область (127 - 132) - 22,95%,

Одесская область (133 - 143) - 17,42%,

Полтавская область (144 - 151) - 22,53%,

Ровенская область (152 - 156) - 13,84%,

Сумская область (157 - 162) - 20,54%,

Тернопольская область (163 - 167) - 11,60%,

Харьковская область (168 - 181) - 19,63%,

Херсонская область (182 - 186) - 22,06%,

Хмельницкая область (187 - 193) - 15,89%,

Черкасская область (194 - 200) - 20,63%,

Черновицкая область (201 - 204) - 10,90%,

Черниговская область (205 - 210) - 20,14%,

г. Киев (211 - 223) - 16,45%.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине проходит второй тур президентских выборов. Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух кандидатов в президенты, которые набрали больше всего голосов в первом туре - кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и действующего главу государства Петра Порошенко.

В Украине создано 199 избирательных округов, а также один зарубежный. Ориентировочное количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 982. В заграничном избирательном округе будет работать 101 избирательный участок. При этом 31 декабря 2018 года на основании письма Министерства иностранных дел Украины Центризбирком ликвидировал 5 избирательных участков в России.

Зарегистрировано 30 млн 311 тыс. 492 избирателя.