ЦИК: общая активность избирателей по Украине составляет 18,04%
По данным 194 избирательных округов, активность избирателей по Украине составляет 18,04%.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные размещены на сайте ЦИК.
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По состоянию на 11.00, данные прислали 194 территориальных избирательных округа, согласно им в целом по Украине активность избирателей составляет 18,04%.
В частности: Винницкая область (11 - 18 избирательные округа) - 17,06%,
Волынская область (19 - 23) - 13,99%,
Днепропетровская область (24 - 40) - 22,86%,
Донецкая область (41 - 61) - 20,89%,
Житомирская область (62 - 67) - 16,94%,
Закарпатская область (68 - 73) - 8,64%,
Запорожская область (74 - 82) - 24,62%,
Ивано-Франковская область (83 - 89) - 10,81%,
Киевская область (90 - 98) - 19,43%,
Кировоградская область (99 - 103) - 21,35%,
Луганская область (104 - 114) - 22,71%,
Львовская область (115 - 126) - 12,14%,
Николаевская область (127 - 132) - 22,95%,
Одесская область (133 - 143) - 17,42%,
Полтавская область (144 - 151) - 22,53%,
Ровенская область (152 - 156) - 13,84%,
Сумская область (157 - 162) - 20,54%,
Тернопольская область (163 - 167) - 11,60%,
Харьковская область (168 - 181) - 19,63%,
Херсонская область (182 - 186) - 22,06%,
Хмельницкая область (187 - 193) - 15,89%,
Черкасская область (194 - 200) - 20,63%,
Черновицкая область (201 - 204) - 10,90%,
Черниговская область (205 - 210) - 20,14%,
г. Киев (211 - 223) - 16,45%.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине проходит второй тур президентских выборов. Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух кандидатов в президенты, которые набрали больше всего голосов в первом туре - кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и действующего главу государства Петра Порошенко.
В Украине создано 199 избирательных округов, а также один зарубежный. Ориентировочное количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 982. В заграничном избирательном округе будет работать 101 избирательный участок. При этом 31 декабря 2018 года на основании письма Министерства иностранных дел Украины Центризбирком ликвидировал 5 избирательных участков в России.
Зарегистрировано 30 млн 311 тыс. 492 избирателя.