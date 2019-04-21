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В Кривом Роге женщина съела бюллетень на избирательном участке (фото)

13:01, 21 апреля 2019
Выборы 2019
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Жительница Кривого Рога пыталась съесть бюллетень / Facebook - Инна Иванченко

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Об этом сообщает движение «Чесно», ссылаясь на члена местной ОИК Инну Иванченко. Последняя обнародовала фото с фрагментом пострадавшего бюллетеня в Facebook.

«На участке 121507 (Кривой Рог, ТПО 33), Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съела бюллетень. Кусочек успели выхватить», – отметила Иванченко в посте.

По информации Криворожского отдела полиции, на женщину составлен админпротокол, сейчас идет разбирательство.

Напомним, в Украине сегодня в 8:00 открылись избирательные участки, на которых состоится голосование второго тура президентских выборов. Голосование на них традиционно продлится в течение 12 часов - участки закроют в 20:00.

Избиратели выбирают между двумя кандидатами - действующим президентом Петром Порошенко и бывшим шоуменом Владимиром Зеленским.

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Теги: #Днепропетровщина#выборыпогода в Днепре