К Зеленскому приехала полиция из-за нарушения тайны голосования

Полиция пришла в штаб кандидата в президенты и выписала ему штраф.

Полиция вручила кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому административный протокол за демонстрацию на участке для голосования заполненного бюллетеня.

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Полиция посетила штаба претендента на пост главы государства и выписала штраф.

Зеленский объяснил полицейским, что показал бюллетень после просьбы журналистов. "Я не сориентировался и показал да", - сказал он. Также кандидат в президенты согласился, что на него должны составить админпротокол. "Хорошо. Нарушил. Закон есть Закон", - отметил Зеленский.

"Новый президент - новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень", - написал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков на своей странице в Facebook.

⚡️До Зеленського приїхала поліція та складає протокол через те, що кандидат у президенти перед камерами показав заповнений бюлетень pic.twitter.com/KImzWbmJ3g — Новое Время (@tweetsNV) April 21, 2019

В полиции Киева сообщили, что действия Зеленского квалифицированы по ст. 212-10 (Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 минимумов доходов граждан.

Согласно сообщению правоохранителей, они прибыли в избирательный штаб кандидата, где составили на Зеленского административные материалы. Материалы будут переданы на рассмотрение суда.

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты Владимир Зеленский продемонстрировал журналистам свой бюллетень, на котором видно, что он отдал свой голос за себя. Шоумен впоследствии пытался исправиться. Сначала продемонстрировал бюллетень, а потом спросил, можно ли это делать. Когда ему сказали о нарушении, он ответил журналистам: "Я вам его не показывал".

В МВД после этого отметили, что эти факты будут проверены и будет предоставлена надлежащая юридически-правовая оценка.