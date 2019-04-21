В Чернигове в день выборов расклеили листовки против Зеленского (фото)

На листовках Зеленский изображен вместе с беглым экс-президентом Виктором Януковичем.

В центре Чернигова в день второго тура выборов расклеили листовки против кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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Как сообщает «Чернігівщина: події і коментарі», на листовках Зеленский изображен вместе с беглым экс-президентом Виктором Януковичем.

Срок предвыборной агитации в Украине закончился 20 апреля, агитация в ходе выборов запрещена законом "О выборах президента Украины".

Напомним, в Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные участки, на которых состоится голосование второго тура президентских выборов. Голосование на них традиционно продлится в течение 12 часов - участки закроют в 20:00.

Избиратели выбирают между двумя кандидатами - действующим президентом Петром Порошенко и бывшим шоуменом Владимиром Зеленским.