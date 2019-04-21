В Чернигове в день выборов расклеили листовки против Зеленского (фото)
09:48, 21 апреля 2019Выборы 2019
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На листовках Зеленский изображен вместе с беглым экс-президентом Виктором Януковичем.
В Чернигове в день выборов расклеили листовки против одного из кандидатов в президенты / иллюстрация - фото REUTERS
В центре Чернигова в день второго тура выборов расклеили листовки против кандидата в президенты Владимира Зеленского.
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Как сообщает «Чернігівщина: події і коментарі», на листовках Зеленский изображен вместе с беглым экс-президентом Виктором Януковичем.
pik.cn.ua
Срок предвыборной агитации в Украине закончился 20 апреля, агитация в ходе выборов запрещена законом "О выборах президента Украины".
Напомним, в Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные участки, на которых состоится голосование второго тура президентских выборов. Голосование на них традиционно продлится в течение 12 часов - участки закроют в 20:00.
Избиратели выбирают между двумя кандидатами - действующим президентом Петром Порошенко и бывшим шоуменом Владимиром Зеленским.
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