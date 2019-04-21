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В Чернигове в день выборов расклеили листовки против Зеленского (фото)

09:48, 21 апреля 2019
Выборы 2019
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В Чернигове в день выборов расклеили листовки против одного из кандидатов в президенты / иллюстрация - фото REUTERS

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Как сообщает «Чернігівщина: події і коментарі», на листовках Зеленский изображен вместе с беглым экс-президентом Виктором Януковичем.

pik.cn.ua

Срок предвыборной агитации в Украине закончился 20 апреля, агитация в ходе выборов запрещена законом "О выборах президента Украины".

Напомним, в Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные участки, на которых состоится голосование второго тура президентских выборов. Голосование на них традиционно продлится в течение 12 часов - участки закроют в 20:00.

Избиратели выбирают между двумя кандидатами - действующим президентом Петром Порошенко и бывшим шоуменом Владимиром Зеленским.

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Теги: #выборы#чернигов