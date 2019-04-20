"День тишины": полиция зарегистрировала 262 заявления о нарушениях

В полиции возбудили одно уголовное производство в связи с поданными заявлениями.

Национальная полиция Украина зарегистрировала 262 заявления о связанных с избирательным процессом нарушениях в "день тишины".

Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Twitter.

"По состоянию на 21.00 в "день тишины" полицейские зарегистрировали 262 заявления и сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом. В основном сообщения касаются незаконной агитации", - говорится в сообщении.

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Там также отметили, что возбудили одно уголовное производство в связи с поданными заявлениями.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня, 20 апреля, «день тишины» перед днем повторного голосования на выборах президента страны в воскресенье, 21 апреля.

Согласно закону Украины о выборах президента, в этот день запрещается публикация агитационных материалов в средствах массовой информации, распространение предвыборных листовок, расклейка предвыборных плакатов, публичные призывы голосовать за или против кандидатов на пост президента Украины и распространение политической рекламы

Голосование во втором туре выборов начнется в 08.00 по киевскому времени, а завершится вечером в 20.00.